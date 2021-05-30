Зауженный отдых: как Башкирия встречает новый туристический сезон

— Если у тебя есть 10 мусорных контейнеров, трое человек, которые их обслуживают, и график вывоза ТБО, то все равно есть пиковые нагрузки, отрабатывать которые практически невозможно — всегда есть период времени, когда свалка загружена, — комментирует Рина Гринберг прошлогоднюю ситуацию с мусорными свалками на Аслыкуле и Кандрыкуле. — Я не считаю, что у нас все идеально, но я понимаю, как функционирует эта система. Это не потому, что у нас людям плевать на эту проблему и мусор не вывозят. Просто, к сожалению, у тебя на три-четыре мусорных контейнера приехало две тысячи человек. Неизбежно, что мусор будет лежать кучами до того, как его вывезут.