Зауженный отдых: как Башкирия встречает новый туристический сезон

В прошлом году обычные выезды за город в Башкирии зачастую оборачивались мучительной попыткой занять свое место под солнцем у водоема: природа оказалась не готова ко встрече со своими многочисленными поклонниками, а про ряд объектов говорили, что они в катастрофическом состоянии после наплыва туристов. Mkset выяснил, как республика готовится встретить новый летний сезон.
Цена отдыха
Прошлым летом Башкирия приняла втрое больше туристов, чем обычно, при этом общий объем туристов в регионе за 2020 год составил около 3,6 млн человек. По словам главы республики Радия Хабирова, Башкирия не была готова к такому «огромному объему» гостей, но «это дало серьезный толчок развитию инфраструктуры». Напомним, в 2019 году турпоток в регионе составил 2,7 млн человек, в 2018 — 2,5 млн. В текущем году, по словам председателя Госкомитета РБ по туризму Эльмиры Тукановой, Башкирия ожидает 3,2 млн человек.
Жара в Башкирии в этом году началась раньше, поэтому первые комментарии туристов не заставили себя ждать. Большой резонанс получило обращение к главе республики, в котором турист возмутился платой за въезд в природный парк Кандрыкуль: только за въезд семья из пяти человек вынуждена заплатить 1350 руб.
— Законны ли такие поборы? Обидно, что я не могу искупаться в озере, где я вырос, с детства собирал мусор, наводил порядок на прибрежной зоне! — написал турист.
Одна из туристок, в мае посетивших Аслыкуль, рассказала корреспонденту Mkset, что в парке не хватает сервиса, несмотря на высокую цену за посещение:
— В «Кандрыкуле» я еще готова платить — там есть туалеты. И несмотря на то, что огромное количество людей, там очень быстро убирают мусор, это у них отработано. Сейчас на «Аслыкуле» оказалось, что не хватает туалетов и пляж очень грязный. Здесь нет лестницы, чтобы можно было удобно спуститься к воде. В прошлом году на этом спуске машина без водителя скатилась прямо на отдыхающих. Кстати, и парковки здесь все такие же — стихийные, машины оставляют где хотят и никто за этим не следит.
Напомним, въезд на территорию парков «Аслыкуль» и «Кандрыкуль» стоит по 250 руб. за человека, «Зилим», «Иремель», «Мурадымовское ущелье» — по 200 руб., любые другие территории природных парков — по 150 руб.
По словам эксперта в турсфере Рины Гринберг, в прошлом году основные претензии туристов в Башкирии касались как раз природных парков регионального значения «Аслыкуль» и «Кандрыкуль»:
— Не сказать, что к сезону Башкирия готова полностью, но хоть что-то все-таки было сделано. Сезон на Аслыкуле и Кандрыкуле откроется 15 июня, к этому времени в парках появится по 28 дополнительных туалетов, на пляже Кандрыкуля отсыпят песок.
Если у нас появятся хотя бы дополнительные туалеты и нормально оборудованные пляжи — это уже что-то. Потому что на том же Аслыкуле всего один разрешенный пляж, все остальные незаконны, поскольку располагаются в водоохранной зоне — там нельзя ставить палатки, разжигать костры, пока что мощностей не хватает, чтобы все это контролировать.
Напомним, этой весной руководителем дирекции особо охраняемых природных территорий стал экс-председатель госкомтуризма РБ Салават Нафиков, ранее прокурорская проверка выявила большое количество нарушений в деятельности дирекции, ранее допущенных под руководством Разиля Миргалеева. Салават Нафиков, комментируя вопрос платы за посещение природных парков, подчеркнул, что «люди сами раскачивают обстановку», при этом появилось «очень много диванных экспертов». Он уточнил, что с этого года ряд категорий населения может посещать парки бесплатно — это пенсионеры, дети до 18 лет, малоимущие или многодетные семьи, ветераны боевых действий, а также инвалиды и сопровождающие их лица.
Между охраной и развитием
Рина Гринберг уточняет, что «бешеный» туристический всплеск, который случился в Башкирии в июле–августе 2020-го, по факту не компенсировал убытки, связанные с закрытием в пандемию:
— Это только казалось, что туристов много, а цифры за год более провальные, чем в 2019 году. И прибылью, которую бизнес тогда получил, просто приходилось затыкать дыры ранее понесенных убытков. То есть турбизнес Башкирии не получил средств, которые можно было бы вложить в развитие.
Эксперт подчеркивает, что финансирование ООПТ фактически идет не на развитие туризма:
— Туризм появился там внезапно — просто объекты являются привлекательными с точки зрения своих природных качеств. И государство дает деньги ООПТ не на развитие, а на охрану природы. Туризм эти территории могут развивать только из своих внебюджетных поступлений — здесь подскребли, там подскребли. Но это все равно не решает принципиальные, системные задачи — дирекция это прекрасно понимает и будет сейчас постепенно их решать. Надеюсь, у Салавата Нафикова на это хватит времени и усилий.
По словам Салавата Нафикова, сейчас на содержание природных парков в регионе выделяется 49 млн руб. бюджетных средств, при этом в соседней Челябинской области только на один Таганай выделяют 70 млн. Поэтому не стоит ожидать, что рост платы за посещение увеличит доходы ООПТ. Как правило, основные средства идут на вывоз мусора, ассенизацию, коммунальные услуги, благоустройство, покупку хозяйственных товаров, на зарплаты сотрудников, охранников и спасателей. Только сбор и вывоз мусора вырос в прошлом году на треть (1,7 млн руб.), причем в текущем году ожидается, что этот пункт расходов вырастет до 4 млн руб.
— Если у тебя есть 10 мусорных контейнеров, трое человек, которые их обслуживают, и график вывоза ТБО, то все равно есть пиковые нагрузки, отрабатывать которые практически невозможно — всегда есть период времени, когда свалка загружена, — комментирует Рина Гринберг прошлогоднюю ситуацию с мусорными свалками на Аслыкуле и Кандрыкуле. — Я не считаю, что у нас все идеально, но я понимаю, как функционирует эта система. Это не потому, что у нас людям плевать на эту проблему и мусор не вывозят. Просто, к сожалению, у тебя на три-четыре мусорных контейнера приехало две тысячи человек. Неизбежно, что мусор будет лежать кучами до того, как его вывезут.
По словам пресс-секретаря дирекции ООПТ Влады Сайфуллиной, в текущем году планируется новая практика по работе с отходами: туристам будут давать мешки для мусора, чтобы они самостоятельно убирали за собой. Рина Гринберг подчеркнула, что, по ее мнению, в природных парках не должно быть мусорных баков вообще:
— Баки с мусором, особенно с пищевыми отходами, привлекают диких животных, особенно на жаре. Если ты с собой что-то привез, значит ты можешь это с собой и увезти. Ты ведь нес уже этот пакет, он даже стал меньше и легче — ты же что-то съел из него, так и забери его с собой.
При этом открытым остается вопрос туристической дисциплины:
— У нас должны быть правила и неизбежность наказания. Когда у нас оштрафуют 10-15 машин за то, что въехали в водоохранную зону — а это административное правонарушение — когда это разлетится по соцсетям, то в следующем сезоне с этим все будет нормальносчитает Рина Гринберг.
Добавим, что в этом году в природных парках планируется организовать костровища, чтобы посетители не разводили костры в необорудованных местах, также в парках будет установлено около 100 биотуалетов. Средств на модульные туалеты или, например, на наем дополнительного числа инспекторов (сейчас работает трое, нужно около 100) уже не хватает. В числе возможных способов развития Рина Гринберг называет грантовую поддержку. Так, например, в прошлом году предприниматели из Башкирии выиграли гранты Ростуризма до 3 млн руб.:
— Пока их еще никто не получил, но тем не менее в обозримом будущем в отрасль вольется около 30 млн руб.
Оборот денег в природе
Еще один важная деталь грядущего летнего сезона — программа туристического кэшбэка, согласно которой родителям в Башкирии будут компенсировать до 80% стоимости путевок в летние детские лагеря. По словам Эльмиры Тукановой, чтобы получить возврат 50% средств из федерального бюджета (не более 20 тыс. руб.), нужно зайти на сайт Мирпутешествий.рф, зарегистрировать свою карту «Мир», выбрать регион, где планируется отдых ребенка, и провести оплату. По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, еще 30% возместит бюджет республики.
В программе туристического кэшбэка должны быть все 107 детских лагерей республики. Но на указанном сайте для покупки с возвратом средств на момент написания материала доступны лишь 17 детских лагерей, верхняя планка минимальной стоимости оставляет 86 тыс. руб. Говоря о взрослом отдыхе, стоит отметить, что и в этой категории мало возможностей — всего 23 отеля и 3 санатория.
Пресс-служба Госкомитета РБ по туризму уточняет, что при подключении лагерей к порталу мирпутешествий.рф произошел технический сбой, поэтому сайте программы представлены не все участники и списки будут обновляться. Напомним, все заявки от лагерей были отправлены до 20 мая.
— Наша общая задача — обеспечить безопасный и здоровый отдых наших детей. На это я обращаю особое внимание глав муниципалитетов, руководителей всех ведомств, директоров лагерей. Все вы несёте за это ответственность, — подчеркнул Радий Хабиров на выездном совещании по организации детского отдыха.