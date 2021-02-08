Хабиров признал неэффективной организацию школьного питания в Башкирии

Правительству и своей администрации глава Башкирии поручил усилить контроль по школьному питанию: проводить ВКС перед оперативными совещаниями по понедельникам, а также совещания с муниципалитетами и поставщиками. Планируется, что раз в две недели будет предоставляться отчет о ситуации со столовыми.