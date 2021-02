Хабиров признал неэффективной организацию школьного питания в Башкирии

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве обсудили вопрос школьного питания. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил недостатки работы республиканских властей в данном направлении.

На прошлой неделе, по словам Хабирова, прошла ВСК с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Глава Башкирии отметил, что в республике возникает достаточно много жалоб на школьное питание. В пример позитивной работы он привел Московскую область, где фиксируется минимальное число обращений по качеству обедов. Такое ощущение, чем больше мы работаем, тем более возникает жалоб. Раз они возникают, значит у нас есть недостатки, признался Радий Хабиров. Правительству и своей администрации глава Башкирии поручил усилить контроль по школьному питанию: проводить ВКС перед оперативными совещаниями по понедельникам, а также совещания с муниципалитетами и поставщиками. Планируется, что раз в две недели будет предоставляться отчет о ситуации со столовыми. Жизнь такова, что дети приходят в школу горячую еду поесть. Не у всех семьи благополучны. Мы должны уделять вниманием. Наша работа не эффективна, заявил глава региона. Напомним, ранее Общественная палата Башкирии проводила анкетирование среди родителей и учеников по качеству питания в школах. По данным опроса, около 68% респондентов остались довольны школьными обедами.

