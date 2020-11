«Много красивых картинок»: как хотят изменить Уфу к 450-летию

Согласно программе развития города, к 2024 году в Уфе появится пешеходная улица, на новой набережной организуют яхт-клуб, построят новую филармонию и организуют досуговые зоны для семейного отдыха. Mkset разбирался, что в этом плане кажется слишком фантастическим, чтобы быть реализованным всего через несколько лет.

На минувшей неделе заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» МГУ им. Ломоносова Сергей Капков представил программу развития Уфы до 2024 года. Проект, разработанный при участии Московского центра урбанистики, приурочен к празднованию 450-летия города. Согласно проекту, в Уфе сформируют два туристических маршрута — Большое и Малое пешеходные кольца. По пути следования этим маршрутам обновят или реконструируют 24 общественных пространства, а улицу Октябрьской Революции сделают пешеходной — она станет главной прогулочной зоной в историческом центре города. По словам Сергея Капкова, который, будучи министром культуры Москвы, сформировал в городе определенное качество всех прогулочных зон, пешеходные пространства — это не просто улица, где нет автомобилей: — В Уфе сейчас такая же ситуация, как в Москве 10–15 лет назад: люди не гуляют вечерами. И это ведь не вопрос ширины тротуаров. Задача урбаниста — навязать такие новые поведенческие стереотипы, чтобы люди начали пользоваться своим городом. Думаю, когда новая набережная заработает в полную силу, она даст моду на пешеходные прогулки и начнется, если можно так сказать, пешеходизация Уфы. Двор в Хельсинки - один из референсов для обновления улицы Октябрьской революции Photo: Скриншот программы "Уфа 450" По мнению экономиста Рустема Шайахметова, пешеходные зоны должны быть созданы не в ущерб транспортной ситуации города, которая и без того в Уфе достаточно проблематичная: — Пропускная способность улицы Октябрьской революции — 3200 автомобилей в час в обе стороны, в час пик улица заполнена. Значит весь этот поток надо будет куда-то перебросить. Куда? Если улицу перекроют, то автомобили будут стоять от Карла Маркса до моста — то в одну сторону, то в другую, это транспортный коллапс. Более того, чтобы «остановить» эту улицу, понадобится не один десяток миллиардов — расселить дома, сформировать инфраструктуру, обустроить дворы. И если мы в красивую улицу в центре города вбухаем кучу денег, это значит мы заберём возможность обустроить какой-нибудь наш спальный район, а то и не один. Рустем Шайахметов считает, что в Уфе любят концентрироваться на каком-то одном решении, не давая альтернативы. Так, вопрос возможной пешеходной улицы раньше решался исключительно в пользу улицы Мустая Карима. По его мнению, можно найти не менее эффективные, но не такие затратные решения — например, реконструировать Большую Трактовую улицу, переформатировав ее в променадную зону: — Транспорта на ней нет. И это историческая часть города, о которой мало знают. Плюс у нас есть отличные пространства в Черниковке, которые можно модернизировать — и оно заиграет. Но эти пространства не считаются привлекательными. Photo: Скриншот программы "Уфа 450" Согласно проекту развития города, на новой набережной планируется построить новую филармонию, яхт-клуб, открыть торговые павильоны и пляжные зоны, детские и спортивные площадки. Сергей Капков новую набережную оценил положительно. По его словам, это «достаточно сложное инженерное сооружение», и перед урбанистами стоит задача его обжить, сделать пространство пешеходным и велосипедным: — Это вопрос малых архитектурных форм, благоустройства, кафе, других сервисов, проведения мероприятий. Как говорят у нас в Москве, ее надо намаливать. Это иллюзия, что, если сделал тротуар, завтра все вышли гулять. Нет. К тротуару должна быть политика первых этажей, очень дружелюбное пространство, а оно не достигается количеством бетона, гранита или фонарей. Это определенная атмосфера. Это как хард и софт. На набережной хард создан. Вопрос, какое будет загружено содержание. По словам Рустема Шайахметова, в нынешних условиях более уместной была бы разработка программы, согласно которой в городе развивались бы уже имеющиеся проекты и общественные пространства. — К сожалению, задачу ставят так, чтобы сделать что-то прямо сейчас, и не думают, как и что будет потом. Например, в проекте предполагается озеленение территории новой набережной. Но во что обойдется озеленение бетонного монолита? У нас есть исторически сложившаяся традиция постоянно что-то переделывать. Так, видимо, будет и с набережной, которую успели закатать в бетон, но не сделали там ни канализации, ни коммуникаций. 11 миллиардов на нее уже потратили, плюс нужны средства на содержание. Набережная в Казани уже приносит дополнительные доходы, в том числе и в бюджет, а у нас — одни дополнительные расходы. Набережную планируют разделить на различные функциональные зоны Photo: Скриншот программы "Уфа 450" Рустем Шайахметов также подчеркивает, что для яхт-клуба потребуется создать стоянку и организовать подъезд автомобилей, сделать заправку для водного транспорта. Но если это затратно, но решаемо, то два вопроса остаются открытыми. Во-первых, откуда в Уфе столько яхт и катеров, а во-вторых, Белая мелеет, и этот процесс пока что развивается не в лучшую сторону. Кроме того, к 2024 году планируется строительство ряда новых социальных объектов, спортивного стадиона на 35 тысяч мест, а также редевелопмент (перепрофилирование - прим.ред.) исторической застройки. Также планируется поставить ряд памятников, в том числе Сергею Довлатову, Ярославу Гашеку, Валериану Альбанову и Урал-батыру. — Есть красивое решение сделать пешеходный мостовой переход через проспект Салавата Юлаева к мечети Ар-Рахим. Это красиво, но это же деньги, и приличные. Общая сумма, по моим примерным подсчетам, — не менее 30 млрд рублей. Предстоящие 2021–2022 годы будут очень тяжелые: экономика встала, и вернуться на те же рельсы мы сможем не раньше, чем через два года. А бюджетные истории всегда идут с временным лагом — то есть мы зарабатываем прибыль чуть позже,добавляет Рустем Шайахметов. В обновленных помещениях водонапорной башни хотят организовать планетарий, киноклуб и научно-развлекательное пространство с тематическим кафе Photo: Скриншот программы "Уфа 450" Также эксперт отмечает, что большинство территорий и пространств, которые планируется взять в «праздничную» разработку, находятся в историческом центре города, почти весь остальной город в расчет не берется. Таким образом формируется единственный городской центр притяжения, а вместе с этим и сильная диспропорция транспортных потоков. По мнению Сергея Капкова, в городе должен быть центральный парк или подобная точка притяжения. В частности, во многих городах это набережная или центральная площадь, но должно быть и общественное пространство, причем в каждом районе, где люди могут погулять: — Зачем им ездить в центр? Например, каждый москвич большую часть времени использует не больше пяти процентов городской территории. То есть перемещается по определенному маршруту — работа, школа, магазин, любимое кафе. Вопрос в том, чтобы ваш повседневный маршрут был комфортен. Планируется, что после утверждения дорожной карты и плана мероприятий у президента России будет сформирована автономная некоммерческая организация по подготовке к юбилею, а с Московским центром урбанистки подпишут соглашение как с основным куратором реализации юбилейных мероприятий. На следующем этапе будут определены источники финансирования и начнется непосредственная реализация дорожной карты. По мнению Рустема Шайахметова, в целом проект не выглядит реалистичным, в том числе и потому, что не согласован с уже работающими целеполагающими документами развития города. По его словам, в программе много красивых картинок, которые сделаны для того, чтобы выкачать деньги: — Сложилось такое впечатление, что создание АНО нужно, в первую очередь, для продвижения Сергеем Капковым собственных услуг. Такие структуры создаются, чтобы обойти бюджетный кодекс: власти говорят, что финансируют некоммерческую организацию — таким образом можно избежать множества обязательных контрактных правил, в том числе проведение конкурсов и т. д. Москвичи умело доят регионы, подкрепляя планы с красивыми картинками своим именем и статусом, особыми взаимоотношениями с главами регионов, проталкивая идеи, которые большинству субъектов не нужны или не обязательны. В настоящее время власти Башкирии ждут решения по оргкомитету празднования 450-летия Уфы. — За 43 месяца нам предстоит решить огромное количество хронических проблем и сделать прорыв в будущее, которое нам показали. <…> Но я рад, что эту работу мы уже начали. Не со всеми элементами предложенной концепции мы согласны, не все они войдут в итоговый проект, но, уверен, процентов на 80 мы сумеем её реализовать, — подчеркнул глава республики Радий Хабиров.

