«Много красивых картинок»: как хотят изменить Уфу к 450-летию

— К сожалению, задачу ставят так, чтобы сделать что-то прямо сейчас, и не думают, как и что будет потом. Например, в проекте предполагается озеленение территории новой набережной. Но во что обойдется озеленение бетонного монолита? У нас есть исторически сложившаяся традиция постоянно что-то переделывать. Так, видимо, будет и с набережной, которую успели закатать в бетон, но не сделали там ни канализации, ни коммуникаций. 11 миллиардов на нее уже потратили, плюс нужны средства на содержание. Набережная в Казани уже приносит дополнительные доходы, в том числе и в бюджет, а у нас — одни дополнительные расходы.