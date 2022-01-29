В Уфе отловили стаю из 12 собак, напавших 28 января на ребенка

Напомним, что ранее стая собак в центре города пыталась напасть на убегающего подростка. По счастливой случайности, рядом оказался дворник, который спугнул агрессивных животных. следственный комитет начал проверку по факту нападения. Одновременно с этим, прокуратура вынесла предписание мэру города Сергею Грекову. Как считают в ведомстве, власти города бездействуют, а организация по отлову собак выполняет работу ненадлежащим образом.