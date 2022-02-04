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В Уфе насчитали около 20 тысяч бездомных животных

4 февраля 12:11
Фото: 1MI
За прошлый месяц было отловлено всего 187 бродячих собак. Известно, что по муниципальным контрактам в Уфе всего две организации занимаются отловом животных.

В Уфе на улицах города обитают около 20 тысяч безнадзорных животных, всего за январь этого года удалось отловить 187. Такие данные привел начальник производственно-технического отдела управления жилищного хозяйства и благоустройства города Рустам Муратов.

По словам Муратова, отловом бродячих собак на данный момент занимаются две компании, у которых заключены муниципальные контракты. Также у данных организаций существуют приюты, но на какое количество животных они рассчитаны, чиновник не уточнил.

Напомним, что ранее Напомним, что ранее в сети появилась видеозапись, на которой подросток убегает от стаи собак. К счастью, рядом с ребенком оказался дворник с лопатой, которому удалось спугнуть агрессивных животных. После этого случая прокуратура вынесла предписание мэру города Сергею Грекову и начала собственную проверку по факту нападения животных.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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