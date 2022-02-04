В Уфе насчитали около 20 тысяч бездомных животных

Напомним, что ранее Напомним, что ранее в сети появилась видеозапись, на которой подросток убегает от стаи собак. К счастью, рядом с ребенком оказался дворник с лопатой, которому удалось спугнуть агрессивных животных. После этого случая прокуратура вынесла предписание мэру города Сергею Грекову и начала собственную проверку по факту нападения животных.