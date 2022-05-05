Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку по сниженной ставке

Напомним, что с предложением о снижении ставки льготной ипотеки и продлении срока действия программы выступил на совещании по экономическим вопросам в конце апреля президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, такое решение должно сделать покупку жилья более доступной для россиян и стимулировать строительство. Поддержка предусмотрена национальным проектом «Жилье и городская среда».