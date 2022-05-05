Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку по сниженной ставке

Согласно документу, процентная ставка по программе льготной ипотеки снижается с 12% до 9%, а действие ее продлевается до конца 2022 года.
Остальные параметры программы остались прежними. С помощью льготной ипотеки семьи смогут приобрести квартиры в новостройках, построить частный дом или купить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.
Максимальный размер кредита в Башкирии составляет 6 млн руб., первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возмещает государство.
Напомним, что с предложением о снижении ставки льготной ипотеки и продлении срока действия программы выступил на совещании по экономическим вопросам в конце апреля президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, такое решение должно сделать покупку жилья более доступной для россиян и стимулировать строительство. Поддержка предусмотрена национальным проектом «Жилье и городская среда».