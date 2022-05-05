Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку по сниженной ставке

Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку по сниженной ставке
Жители Башкирии смогут взять льготную ипотеку по сниженной ставке
5 мая, 16:16ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Постановление о внесении изменений в законодательные акты об ипотечной ставке утвердило правительство России.

Согласно документу, процентная ставка по программе льготной ипотеки снижается с 12% до 9%, а действие ее продлевается до конца 2022 года.

Остальные параметры программы остались прежними. С помощью льготной ипотеки семьи смогут приобрести квартиры в новостройках, построить частный дом или купить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

Максимальный размер кредита в Башкирии составляет 6 млн руб., первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам возмещает государство.

Напомним, что с предложением о снижении ставки льготной ипотеки и продлении срока действия программы выступил на совещании по экономическим вопросам в конце апреля президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, такое решение должно сделать покупку жилья более доступной для россиян и стимулировать строительство. Поддержка предусмотрена национальным проектом «Жилье и городская среда».

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