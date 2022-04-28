Льготная ипотека стала доступнее! Всего 9% годовых

С 1 мая 2022 года в силу вступают изменения в условиях программы «Льготная ипотека». Теперь купить квартиру в новостройке можно будет со ставкой всего 9% годовых, а срок действия продлён до конца текущего года. Именно такие условия предусмотрены в проекте постановления разработанного Министерством финансов России.
Напомним, что первоначальный взнос по этой программе всего от 15%, а лимит для Республики Башкортостан составляет 6 млн руб.
На сегодняшний день, оператор государственной программы Банк ДОМ.РФ уже распределил денежные средства в размере 2,5 трлн рублей между банками, поэтому они могут начать выдавать ипотеку по новым условиям с мая, уточнило ведомство.
— Ставка 9% не только психологически комфортна, но и при текущем уровне инфляции достаточно выгодна для покупателей. Хотя на сегодняшний день некоторые покупатели ГК «Первый Трест» могут получить «Льготную ипотеку» на ещё более интересных условиях, под 8,1% годовых на весь срок (банк ДОМ.рф — прим.ред.). Такую возможность им предоставляет наш партнёр Банк Дом.рф. И при минимальном первоначальном взносе в 15% в Уфе можно легко купить однокомнатную или двухкомнатную квартиру в хорошем районе. Например, в ЖК Urbanica, который строится в микрорайоне «Зелёная роща», ваш ежемесячный платёж за однокомнатную студию составит всего от 26 000 рублей (приведенная информация не является публичной офертой и носит исключительно ознакомительный характер. ЖК Urbanica, Банк Дом.рф, ставка 8,1%, площадь квартиры 22,93 кв. м, первоначальный платёж 15%, срок ипотеки 25 лет — прим.ред.), а за классическую двухкомнатную квартиру вы будете платить от 45 000 рублей в месяц (приведенная информация не является публичной офертой и носит исключительно ознакомительный характер. ЖК Urbanica, Банк Дом.рф, ставка 8,1%, площадь квартиры 48,34 кв. м, первоначальный платёж 15%, срок ипотеки 25 лет — прим.ред.). Если же у вас есть квартира, которую вы хотите обменять на новую или крупная сумма для оплаты первоначального взноса, то можно рассмотреть и более просторные варианты. Например, при первоначальном взносе 2,7 млн рублей, квартира с тремя изолированными комнатами и просторной кухней-гостиной в ЖК «Новатор» обойдётся вам в 46 700 рублей (приведенная информация не является публичной офертой и носит исключительно ознакомительный характер. ЖК «Новатор», Банк Дом.рф, ставка 8,1%, площадь квартиры, 34 кв. м, первоначальный платёж 15%, срок ипотеки 25 лет — прим.ред.) в месяц, — рассказал руководитель направления по взаимодействию с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв.
Есть отличная новость и для тех, кто уже получил одобрение в Банке ДОМ.рф на предыдущих условиях, но не успел подписать договор. После вступления постановления в силу вы сможете оформить кредиты по более низкой ставке.
Кроме того, подать заявку на ипотеку вы можете, не выходя из дома по ссылке. Ипотечный брокер ГК «Первый Трест» поможет не только подобрать оптимальные условия ипотечного кредитования, но и правильно заполнить анкету онлайн и отправит её банкам-партнерам.
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