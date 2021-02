Росстат: перепись населения повторно переносится на сентябрь 2021 года

Перепись населения, которая была запланирована на апрель 2021 года, снова переносится. На этот раз на сентябрь 2021 года. Об этом объявил замглавы Росстата Павел Смелов.

— Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства. Основная причина новой даты переписи - остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой, — отметил он. Власти считают, что к сентябрю ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется. Также во многих регионах страны в этот период времени года будут максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков. Напомним, изначально перепись населения должна была состояться еще в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на апрель следующего года. Ранее Mkset подробно отвечала на главные вопросы по это теме.

