Росстат: перепись населения повторно переносится на сентябрь 2021 года

Росстат: перепись населения повторно переносится на сентябрь 2021 года

Вчера, 15:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: uvao.mos.ru
Перепись населения, которая была запланирована на апрель 2021 года, снова переносится. На этот раз на сентябрь 2021 года. Об этом объявил замглавы Росстата Павел Смелов.

— Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства. Основная причина новой даты переписи - остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой, — отметил он.

Власти считают, что к сентябрю ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется. Также во многих регионах страны в этот период времени года будут максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков.

Напомним, изначально перепись населения должна была состояться еще в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на апрель следующего года. Ранее Mkset подробно отвечала на главные вопросы по это теме.

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