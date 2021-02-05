Росстат: перепись населения повторно переносится на сентябрь 2021 года

— Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена постановлением правительства. Основная причина новой даты переписи - остается не совсем ясная картина с эпидемиологической обстановкой, — отметил он.
Власти считают, что к сентябрю ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется. Также во многих регионах страны в этот период времени года будут максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков.
Напомним, изначально перепись населения должна была состояться еще в октябре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на апрель следующего года. Ранее Mkset подробно отвечала на главные вопросы по это теме.