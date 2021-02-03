В Башкирии пройдет первая цифровая перепись населения. Отвечаем на главные вопросы

В этом году перепись будет происходить не только традиционным способом, все необходимые данные можно будет отправить через интернет. В частности, анкету можно будет заполнить на «Госуслугах» (на компьютере или в мобильном приложении) либо на компьютере в любом центре государственных и муниципальных услуг «Мои документы». После заполнения анкеты вам пришлют уникальный код — достаточно будет показать его переписчику, чтобы он сделал соответствующую отметку в своих бумагах.