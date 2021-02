В Башкирии пройдет первая цифровая перепись населения. Отвечаем на главные вопросы

С 1 по 31 апреля в России пройдет Всероссийская перепись населения — за этот период должна быть собрана информация обо всех жителях России.

Почему перепись не прошла в 2020 году? Планировалось, что основной этап переписи пройдет в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее было решено перенести на 2021 год. — Периодичность переписей обычно составляет десять лет, но смещение сроков на небольшой период не критично, а в данной ситуации будет способствовать только повышению качества всероссийского опроса населения, — прокомментировал главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН имени Н.Н.Миклухо-Маклая Владимир Зорин. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в апреле 2021 года будет затруднено, перепись уже стартовала в октябре 2020 года и продолжится по 30 июня текущего года. Как пройдет перепись населения в 2021 году? В этом году перепись будет происходить не только традиционным способом, все необходимые данные можно будет отправить через интернет. В частности, анкету можно будет заполнить на «Госуслугах» (на компьютере или в мобильном приложении) либо на компьютере в любом центре государственных и муниципальных услуг «Мои документы». После заполнения анкеты вам пришлют уникальный код — достаточно будет показать его переписчику, чтобы он сделал соответствующую отметку в своих бумагах. Ответить на вопросы переписного листа можно будет также на специальных переписных участках, расположенных в том числе в МФЦ. Так, в Уфе планируется организовать 350 переписных участков. При этом участие в мероприятиях примут почти 3 тыс. человек. Планируется, что в столице Башкирии перепись населения пройдет в 49 188 домах с постоянной численностью населения 1 155 086 человек. Photo: Медиахолдинг 1Mi Будут спрашивать то же самое, что и 10 лет назад, или что-то новое? Основной блок вопросов останется тем же, но часть анкеты обновили — «в соответствии с реалиями современной жизни и законодательством». Так, одно из нововведений касается владения русским и другими языками. Предполагается, что ответы позволят оценить эффективность образовательных программ, потребность в национальных школах, определить, какие культурные инициативы необходимо поддержать в первую очередь. Изменения законодательства потребовали доработать блок вопросов об образовании — в нем появилась графа «дошкольное образование», а графу «среднее образование» разделили на «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена». В соответствие с законом привели и градации высшего образования: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура». Важный раздел посвящен жилищным условиям россиян — надо будет назвать тип жилого помещения, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства. Также в опросные листы добавлены вопросы о прежнем проживании в других странах. Как сообщалось в середине 2020 года, вопросы о коронавирусе и о том, как пандемия повлияла на жизнь, в опросники включаться не будут. Можно ли участвовать в переписи дистанционно, не контактируя с посторонними? Да, это возможно через портал «Госуслуги», сайт переписи или приложение в смартфоне. Также можно заполнить анкету на компьютере в центре «Мои документы» или на переписном участке. Кто должен участвовать в переписи населения? Планируется собрать информацию обо всех жителях России вне зависимости от гражданства, а также о гражданах России, которые постоянно проживают в России, но на момент переписи находятся за пределами страны. Иностранцы или лица без гражданства должны быть учтены, если они проживают или намерены проживать на территории России больше 12 месяцев подряд, а также если прибыли в РОссию в поисках политического убежища. Переписывают и тех, кто прибыл из-за рубежа на учебу или работу на срок один год и более. Photo: Медиахолдинг 1Mi Что делать, если на момент переписи я буду за границей? Можно заполнить анкету через сайт или приложение портала «Госуслуги». Уникальный номер, который появится в конце прохождения опроса, можно сообщить члену семьи, который остался в России, чтобы он передал его переписчику. Также возможно чтобы нужные сведения предоставили ваши родственники. Как будет проходить перепись в труднодоступных регионах? От 60 до 65% территории России — вечная мерзлота: куда-то можно добраться только по зимнику, когда на реках встанет лед, где-то надо ждать лета, чтобы доплыть на лодке. Для посещения переписчиком труднодоступных мест иногда снаряжается целая экспедиция с привлечением местной авиации, вездеходов, лодок, катеров, оленьих или собачьих упряжек. Нередко переписчики привлекают проводников из числа местных следопытов, хорошо знающих дороги и тропы. На официальном сайте можно узнать график переписи для труднодоступных регионов страны. Зачем нужна перепись, если данные есть в базах данных ЗАГСа, МВД и др.? Организаторы подчеркивают, что часть информации действительно есть в базах ряда ведомств, но далеко не вся: например, ни одна база данных не содержит информации о количестве семей, их составе, наличии детей, жилищных условиях. Так или иначе цель переписи — собрать достоверную информацию независимо от всех иных госструктур. Кроме того, во время переписи будут спрашивать о том, что обычно не учитывают эти базы данных: национальность, знание языков, образование, фактическое состояние брака, время на дорогу до работы и т. д. Как отличить переписчика от мошенника? Каждый переписчик будет иметь официальное удостоверение, его можно просить предъявить вместе с паспортом. Планируется, что переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами и логотипом. Для работы в темное время суток им выдадут фонари, для хранения планшета и бланков переписных листов они получат специальные сумки. Кроме того, всегда можно получить подтверждение личности переписчика по контактным телефонам ближайшего переписного пункта. О чем не будут спрашивать во время переписи? Переписчики не будут спрашивать размер дохода (Задается только вопрос об источнике дохода — работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение), а также кто является собственником квартиры или дома, в котором живет опрашиваемый. Паспорт надо будет показывать? Сбор сведений о населении проводится без предъявления документов, тем не менее ваши ФИО могут спросить, чтобы случайно не опросить дважды одного человека. Когда будут опубликованы итоги переписи? Первые оперативные итоги (численность и возрастно-половое состояние населения) станут известны уже в октябре текущего года, полные итоги — к концу 2022 года.

