Власти рассказали, как пройдет Всероссийская перепись населения в Уфе в пандемию

Власти рассказали, как пройдет Всероссийская перепись населения в Уфе в пандемию

Вчера, 12:36ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Уфа, как и вся Россия, готовится к переписи населения, которая запланирована на апрель 2021 года. На оперативном совещании в администрации столицы Башкирии обсудили организацию Всероссийской переписи.

В Уфе планируется организовать 350 переписных участка. При этом участие в мероприятиях примут почти три тысячи человек. По данным заместителя главы администрации Николая Фадеева, перепись населения пройдет в 49 188 домах с постоянной численностью населения 1 155 086 человек.

В связи с распространением коронавируса внедряются новые способы переписи населения. Так, на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг граждане смогут заполнить переписной лист, отвечая на вопросы сайта. Для этого сначала необходимо пройти регистрацию на сайте Госуслуг.

И.о. мэра Рустем Газизов поручил подготовиться к апрельским мероприятиям, а также проинформировать горожан об онлайн-переписи.

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