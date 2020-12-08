Власти рассказали, как пройдет Всероссийская перепись населения в Уфе в пандемию

В Уфе планируется организовать 350 переписных участка. При этом участие в мероприятиях примут почти три тысячи человек. По данным заместителя главы администрации Николая Фадеева, перепись населения пройдет в 49 188 домах с постоянной численностью населения 1 155 086 человек.