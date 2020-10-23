Перепись населения в Башкирии перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Также он добавил, что республика компенсирует все расходы муниципалитетов за счет субвенций из федерального бюджета. Кроме того, после принятия закона в первом чтении были внесены три поправки. Основная из них — о переносе сроков проведения переписи населения. Если раньше её планировали провести в октябре этого года, то из-за распространения коронавируса перепись пройдет только в апреле 2021 года.