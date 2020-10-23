Перепись населения в Башкирии перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Перепись населения в Башкирии перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Вчера, 11:08ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять закон о проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. Мероприятия решили перенести на апрель 2021 года из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в республике.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, данный закон наделяет муниципальные власти полномочиями по организации и проведению переписи населения.

Работники статистической службы и переписчики будут проводить основную работу непосредственно в населенных пунктах. Для выполнения функций им потребуются помещения, средства связи и транспорт, пояснил Толкачев.

Также он добавил, что республика компенсирует все расходы муниципалитетов за счет субвенций из федерального бюджета. Кроме того, после принятия закона в первом чтении были внесены три поправки. Основная из них — о переносе сроков проведения переписи населения. Если раньше её планировали провести в октябре этого года, то из-за распространения коронавируса перепись пройдет только в апреле 2021 года.

Напомним, в Башкирии ухудшается эпидемиологическая ситуация. Ежедневно регистрируется около 70 новых заболевших. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 10093 человек.

Госсобрание БашкирииБашкирия
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