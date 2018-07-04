Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин за права и загранпаспорт

Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов с электронным чипом. Этот документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают РИА Новости. Теперь за выдачу заграничного паспорта нового поколения размер пошлины вырастет с трех с половиной до пяти тысяч рублей. За выдачу загранпаспорта нового образца детям до 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Увеличился также размер пошлины за выдачу водительского удостоверения нового поколения — с двух до трех тысяч рублей.

За выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства, который изготавливается из материалов на пластиковой основе, — с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Эксперты связали такое повышение стоимости с ростом затрат на услуги выдачи документов с электронным носителем информации.