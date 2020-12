В состав Башкирии войдут населенные пункты, находящиеся в Свердловской области

Комитет Госсобрания-Курултая Башкирии по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ рассмотрел в первом чтении проект закона об определении границ между Башкирией и Свердловской областью.

В октябре 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев подписали соглашение об описании местоположения границы. Документы, опубликованы на сайте Минземимущества. Отметим, что в рамках подписанного соглашения и рассмотренного депутатами законопроекта, в состав республики полностью войдет деревня Усть-Табаска Аскинского района и село Заимка Дуванского района. А пока часть территории данных населенных пунктов находится на территории Свердловской области. — В настоящее время вся территория деревни Усть-Табаска Аскинского района и всего села Заимка Дуванского района включены в административно-территориальные границы Республики Башкортостан, — сообщили в пресс-службе Минземимущества. По поручению президента России Владимира Путина, все регионы обязаны внести в единый реестр недвижимости сведения о границах. Это делается для увеличения инвестиционной привлекательности регионов.

