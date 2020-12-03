В состав Башкирии войдут населенные пункты, находящиеся в Свердловской области

Отметим, что в рамках подписанного соглашения и рассмотренного депутатами законопроекта, в состав республики полностью войдет деревня Усть-Табаска Аскинского района и село Заимка Дуванского района. А пока часть территории данных населенных пунктов находится на территории Свердловской области.