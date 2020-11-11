Границы Куштау в Башкирии определит компания из Кировской области

Минземимущество Башкирии предложило выполнить контракт за 526,3 тысячи рублей. В ходе аукциона было подано семь заявок. ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» планировала определить границы за 24,7 тысяч рублей. Однако компания «Землемер» предложила меньшую сумму — 22,1 тысяч рублей и стала победителем госзакупки. Самый дорогостоящий контракт в 518,4 тысячи рублей предложило уфимское ООО «Новатор».