Границы Куштау в Башкирии определит компания из Кировской области

Границы Куштау в Башкирии определит компания из Кировской области

Вчера, 12:29ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
ООО «Землемер» из Кировской области стало победителем аукциона, снизив начальную стоимость контракта почти в 24 раза. Компания выполнит землеустроительные работы в отношении границ особо охраняемой территории и охранной зоны памятника природы Куштау.

Минземимущество Башкирии предложило выполнить контракт за 526,3 тысячи рублей. В ходе аукциона было подано семь заявок. ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» планировала определить границы за 24,7 тысяч рублей. Однако компания «Землемер» предложила меньшую сумму — 22,1 тысяч рублей и стала победителем госзакупки. Самый дорогостоящий контракт в 518,4 тысячи рублей предложило уфимское ООО «Новатор».

Согласно документации госзакупки, до 25 декабря исполнитель соберёт информацию и изучит сведения о Куштау, а также подготовит графическое описание местоположения границ и охранной зоны памятника и их координат.

Напомним, 2 сентября Куштау официально получил статус памятника природы Башкирии республиканского значения. Это поставило точку в конфликте с экоактивистами, которые выступали против разработки шихана.

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