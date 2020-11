На границах с Башкирией зарегистрировали очаг африканской чумы у диких кабанов

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что в соседних регионах выявили очаги опасного заболевания у животных.

По словам Гумерова, 18 ноября в Оренбургской области зафиксирован очаг африканской чумы свиней среди диких кабанов и два очага - на территории Самарской области. Кроме того, 20 ноября поступила информация об обнаружении генома африканской чумы свиней на территории соседней Челябинской области, сказал он. Минсельхоз и управление ветеринарии предпринимают меры по нераспространению вируса. Также Фарит Гумеров добавил, что в Башкирии не обнаружены очаги птичьего гриппа. Напомним, ранее в соседних Татарстане и Челябинской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. На совещании в правительстве 16 ноября министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов должил, что в Башкирии зафиксировали падеж птиц без случаев заболевания гриппом.

