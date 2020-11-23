На границах с Башкирией зарегистрировали очаг африканской чумы у диких кабанов

Напомним, ранее в соседних Татарстане и Челябинской области была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. На совещании в правительстве 16 ноября министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов должил, что в Башкирии зафиксировали падеж птиц без случаев заболевания гриппом.