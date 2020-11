Из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в китайском городе рядом с границей РФ остановлено движение общественного транспорта.

Газета “Известия” сообщает, что власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и заражение местных жителей. Точный срок, на который ввели ограничение на движение общественного транспорта, не сообщается - все зависит от эпидемиологической ситуации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter