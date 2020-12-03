Необычная коллекция в РКБ, апелляция Гурьеву и Уфа из космоса. Итоги дня в Башкирии

Необычная коллекция в РКБ, апелляция Гурьеву и Уфа из космоса. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:59ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Главные новости Уфы и Башкирии 3 декабря.

Время интересных находок. РКБ Куватова в Уфе показала коллекцию инородных тел, извлеченных из пациентов. Фотографии опубликовал общественник Виль Тухватуллин в Facebook. Стенд получил название: «Инородные тела, извлеченные у больных эндоскопическим методом из различных отделов желудочно-кишечного тракта, трахеи, бронхов и брюшной полости». Среди предметов можно увидеть ложки, зубную щетку, монетки, скрепки, бутылку, коробок спичек, молоточек, вставную челюсть и многое другое.

Дело не окончено. Прокуратура Кировского района Уфы подала апелляцию на оправдательный приговор бывшего главы Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева. Государственный обвинитель считает, что вина бывшего главы министерства доказана. В суде он просил назначить Гурьеву наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должность в государственных и муниципальных органов на три года. Прокуратура полагает, что оправдательный приговор не обоснован. В связи с этим ведомство подало апелляционную жалобу.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о штрафах за незаконные захоронения. Документ предполагает наложение санкций за нарушение правил содержания мест погребения. В этом случае физические лица заплатят от одной до трёх тысяч рублей, должностные лица — от трех до пяти тысяч рублей, юридические лица — от пяти до 10 тысяч рублей.

Сегодня у нас появилась возможность посмотреть на Уфу из космоса. Знаменитый астронавт, герой РФ Сергей Рязанский во время своего полета в космосе запечатлел Башкирию и ее столицу. В соцсетях он также рассказал своим подписчиками несколько интересных фактов об Уфе. К примеру, о том, что столица Башкирии – самый просторный город России и на одного жителя приходится около 700 квадратных метров городской площади.

В состав Башкирии войдут населенные пункты, находящиеся в Свердловской области. Оказалось, деревня Усть-Табаска Аскинского района и село Заимка Дуванского района все это время принадлежали наполовину Башкирии, наполовину Свердловской области. К счастью, теперь вся эта территория будет под контролем нашей республики.

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