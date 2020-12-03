Необычная коллекция в РКБ, апелляция Гурьеву и Уфа из космоса. Итоги дня в Башкирии

Сегодня у нас появилась возможность посмотреть на Уфу из космоса. Знаменитый астронавт, герой РФ Сергей Рязанский во время своего полета в космосе запечатлел Башкирию и ее столицу. В соцсетях он также рассказал своим подписчиками несколько интересных фактов об Уфе. К примеру, о том, что столица Башкирии – самый просторный город России и на одного жителя приходится около 700 квадратных метров городской площади.