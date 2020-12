Необычная коллекция в РКБ, апелляция Гурьеву и Уфа из космоса. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии 3 декабря.

Время интересных находок. РКБ Куватова в Уфе показала коллекцию инородных тел, извлеченных из пациентов. Фотографии опубликовал общественник Виль Тухватуллин в Facebook. Стенд получил название: «Инородные тела, извлеченные у больных эндоскопическим методом из различных отделов желудочно-кишечного тракта, трахеи, бронхов и брюшной полости». Среди предметов можно увидеть ложки, зубную щетку, монетки, скрепки, бутылку, коробок спичек, молоточек, вставную челюсть и многое другое. РКБ Куватова в Уфе показала коллекцию инородных тел, извлеченных из пациентов Дело не окончено. Прокуратура Кировского района Уфы подала апелляцию на оправдательный приговор бывшего главы Минземимущества Башкирии Евгения Гурьева. Государственный обвинитель считает, что вина бывшего главы министерства доказана. В суде он просил назначить Гурьеву наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать должность в государственных и муниципальных органов на три года. Прокуратура полагает, что оправдательный приговор не обоснован. В связи с этим ведомство подало апелляционную жалобу. Прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор экс-главе Минземимущества Гурьеву Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о штрафах за незаконные захоронения. Документ предполагает наложение санкций за нарушение правил содержания мест погребения. В этом случае физические лица заплатят от одной до трёх тысяч рублей, должностные лица — от трех до пяти тысяч рублей, юридические лица — от пяти до 10 тысяч рублей. Глава Башкирии утвердил закон о штрафах за незаконные захоронения Сегодня у нас появилась возможность посмотреть на Уфу из космоса. Знаменитый астронавт, герой РФ Сергей Рязанский во время своего полета в космосе запечатлел Башкирию и ее столицу. В соцсетях он также рассказал своим подписчиками несколько интересных фактов об Уфе. К примеру, о том, что столица Башкирии – самый просторный город России и на одного жителя приходится около 700 квадратных метров городской площади. «Самый просторный город России»: астронавт показал, как Уфа выглядит из космоса В состав Башкирии войдут населенные пункты, находящиеся в Свердловской области В состав Башкирии войдут населенные пункты, находящиеся в Свердловской области. Оказалось, деревня Усть-Табаска Аскинского района и село Заимка Дуванского района все это время принадлежали наполовину Башкирии, наполовину Свердловской области. К счастью, теперь вся эта территория будет под контролем нашей республики.

