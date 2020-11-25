Кресло мэра Уфы, оправдание Гурьева и признание Элвина Грея. Итоги дня в Башкирии

Главной новостью дня стал оправдательный приговор бывшему главе Минземимущества РБ Евгению Гурьеву. Напомним, его обвиняли в превышении должностных полномочий. Однако суд посчитал, что в действиях Гурьева нет состава преступления.
Администрация Уфы выставила на аукцион историческое здание в центре города. Его оценили в 20,8 миллиона рублей.
Один из жителей Уфы создал онлайн-пикет за проведение открытых выборов мэра. Помимо этого участники требуют от депутатов Госсобрания вернуть прямые выборы глав других районов и городов Башкирии.
Кстати, о мэре. Источники в администрации главы региона говорят, что место градончальника займет ишимбайский предприниматель и экс-депутат Курултая V созыва Сергей Греков.
Певец Элвин Грей признался в любви к необычному месту. Об этом он рассказал своим поклонникам в социальных сетях.