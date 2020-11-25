Кресло мэра Уфы, оправдание Гурьева и признание Элвина Грея. Итоги дня в Башкирии

Кресло мэра Уфы, оправдание Гурьева и признание Элвина Грея. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:02ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Главные новости Уфы и Башкирии 25 ноября.

Главной новостью дня стал оправдательный приговор бывшему главе Минземимущества РБ Евгению Гурьеву. Напомним, его обвиняли в превышении должностных полномочий. Однако суд посчитал, что в действиях Гурьева нет состава преступления.

Администрация Уфы выставила на аукцион историческое здание в центре города. Его оценили в 20,8 миллиона рублей.

Один из жителей Уфы создал онлайн-пикет за проведение открытых выборов мэра. Помимо этого участники требуют от депутатов Госсобрания вернуть прямые выборы глав других районов и городов Башкирии.

Кстати, о мэре. Источники в администрации главы региона говорят, что место градончальника займет ишимбайский предприниматель и экс-депутат Курултая V созыва Сергей Греков.

Певец Элвин Грей признался в любви к необычному месту. Об этом он рассказал своим поклонникам в социальных сетях.

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