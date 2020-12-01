Проблемы врачей, проверка прокуратуры и оценка слов Хабирова. Итоги дня в Башкирии

Проблемы врачей, проверка прокуратуры и оценка слов Хабирова. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:51ОбществоАнна КононоваPhoto: Сайт главы Башкирии
Главные новости Уфы и Башкирии 1 декабря.

Ещё вчера министр здравоохранения Максим Забелин призвал коллег из частных медучреждений переходить работать в государственные больницы. Mkset изучил проблемы, с которыми столкнулись врачи из Башкирии.

Врио мэра Уфы Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. Сегодня стало известно, что у чиновника подозрение на коронавирус.

Кстати, депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов продолжает свою кампанию по разработке законопроекта о прямых выборах главы администрации города. Жителям Башкирии он предложил определить способ голосования за мэра.

Прокуратура Башкирии организовала проверку после публикации Mkset о жителях села Кусимовский рудник, чей застройщик перекрыл дорогу к их дому.

Глава Башкирии Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. По новой редакции, режима самоизоляции для людей старше 65 лет действует до 31 декабря.

Депутат Гособрания РБ Дмитрий Чувилин обратился в антимонопольную службу. Он попросил экспертов оценить слова Хабирова о «промышленном патриотизме».

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