Проблемы врачей, проверка прокуратуры и оценка слов Хабирова. Итоги дня в Башкирии

Ещё вчера министр здравоохранения Максим Забелин призвал коллег из частных медучреждений переходить работать в государственные больницы. Mkset изучил проблемы, с которыми столкнулись врачи из Башкирии.
Врио мэра Уфы Радмил Муслимов сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. Сегодня стало известно, что у чиновника подозрение на коронавирус.
Кстати, депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов продолжает свою кампанию по разработке законопроекта о прямых выборах главы администрации города. Жителям Башкирии он предложил определить способ голосования за мэра.
Прокуратура Башкирии организовала проверку после публикации Mkset о жителях села Кусимовский рудник, чей застройщик перекрыл дорогу к их дому.
Глава Башкирии Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. По новой редакции, режима самоизоляции для людей старше 65 лет действует до 31 декабря.
Депутат Гособрания РБ Дмитрий Чувилин обратился в антимонопольную службу. Он попросил экспертов оценить слова Хабирова о «промышленном патриотизме».