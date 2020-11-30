Закрытие детсада, война музыкантов и заложники жилкомплекса. Итоги дня в Башкирии

Жители трёх районов вблизи Стерлитамака остались без детского сада. Администрация сообщила, что между ней и сторонней организацией возник спор о правах на земельный участок. Жители записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову.
Региональный Минздрав заявил о нехватке средств на покупку препаратов для людей с СМА. Отметим, что ранее лекарство вошло в список жизненно необходимых.
Депутат Госсобрания Башкирии Рустам Хафизов встретился с погорельцами СНТ Уршак. Местные жители рассказали ему о своих подозрениях по поводу участившихся пожаров.
Жильцы села Кусимовский рудник пожаловались на то, что их практически заперли на территории, не предоставив нормальный выезд из дома. Mkset пообщался со всеми сторонами конфликта.
Депутат совета СП Зубовский сельсовет Уфимского района Артём Агидуллин борется за справедливость. Дело в том, что одна организация сливает сточные воды прямо в реку Дёма. Агидуллин пытается привлечь компанию к уголовной ответственности и прекратить загрязнение реки.
Сегодня разгорелся конфликт между двумя музыкантами из Башкирии. Одному из них не понравился смелый молодежный клип про любовь к куриным ножкам. Оппонент предложил ему разобраться вне социальных сетей — на ринге.