«Стопкоронавирус.рф» сообщил о летальном исходе в Башкирии от коронавируса.

Напомним, вчера Минздрав сообщил подробности о 83 жертве коронавируса. Скончался 52-летний уфимец, у которого также диагностировали атеросклероз аорты, гипертоническую болезнь и дистрофию паренхиматозных органов. По данным «Стопкоронавирус.рф», всего за сутки в России от коронавируса умерло 589 человек. Большинство летальных исходов подтверждено в Санкт-Петербурге и Москве — 82 и 75 соответственно. В Башкирии зарегистрирован один погибший.

