В Башкирии за минувшие сутки три человека погибли от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в республике.

Напомним, по состоянию на утро 1 февраля на территории республики зафиксировано 24 412 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выявлено 165 новых случаев заболевания. Также Башкирия дополнительно получит 66,9 миллионов рулей на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. На эти деньги будут закуплены лекарства для бесплатной раздачи в поликлиниках.

