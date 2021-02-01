Двое студентов из Башкирии погибли в аварии с большегрузом, еще двое в больнице

Известно, что на трассе столкнулись большегруз «Мерседес» с 20 тоннами комбикорма и «Лада Гранта», в которой находились четверо молодых людей из деревни Урметово Илишевского района. По предварительной версии водитель большегруза потерял управление из-за проблем с сердцем. В результате аварии он был доставлен в больницу.