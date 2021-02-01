Двое студентов из Башкирии погибли в аварии с большегрузом, еще двое в больнице

Двое студентов из Башкирии погибли в аварии с большегрузом, еще двое в больнице

Вчера, 09:13ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Динар Гильмутдинов / facebook
Накануне, 31 января, в Башкирии произошла жуткая авария, в результате которой погибли двое молодых людей. Трагический случай зафиксирован на трассе Москва – Уфа, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Известно, что на трассе столкнулись большегруз «Мерседес» с 20 тоннами комбикорма и «Лада Гранта», в которой находились четверо молодых людей из деревни Урметово Илишевского района. По предварительной версии водитель большегруза потерял управление из-за проблем с сердцем. В результате аварии он был доставлен в больницу.

В легковом автомобиле погибли два молодых человека 19 и 18 лет. Еще двое их земляков госпитализированы. Все они ехали в общежитие колледжа, так как с понедельника начинается учеба. Начато расследование.

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