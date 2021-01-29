Шандалович отметил важность новой операционной для Детской больницы Карелии

По словам эксперта, интегрированная операционная дает возможность оптимизировать пространство. Все оборудование будет удобно расположено. Это позволит хирургу не отвлекаться. Все приборы управляются централизованно. В результате изображение можно архивировать, редактировать и транслировать. Тут же все показатели суммируются. К примеру, у хирурга есть возможность прямо во время операции изучить результаты ультразвукового исследования или гистологические данные, спиральную компьютерную томографию (СКТ). Данные сведения здесь же дистанционно можно отправить коллегам в другие регионы для консультации. Как видно, интегрированная операционная является целым комплексом, позволяющим проводить операции на самом современном и качественном уровне. Речь в том числе идет и о высокотехнологичных медицинских вмешательствах.