Шандалович отметил важность новой операционной для Детской больницы Карелии

Глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин осмотрел медицинские учреждения Республики Карелии. Медики попросили премьер-министра помочь им приобрести два комплекта высокотехнологичного оборудования, необходимых для интегрированной операционной Детской республиканской больницы.

Федеральный министр откликнулся на просьбу республиканских врачей. Он поручил Министерству финансов Российской Федерации изыскать деньги на покупку данного оборудования. Об этом информирует stolicaonego.ru. Заслуженный врач Карелии, председатель парламента региона Элиссан Шандалович рассказал, почему так важно оснастить интегрированную операционную высокотехнологичным оборудованием. По словам эксперта, интегрированная операционная дает возможность оптимизировать пространство. Все оборудование будет удобно расположено. Это позволит хирургу не отвлекаться. Все приборы управляются централизованно. В результате изображение можно архивировать, редактировать и транслировать. Тут же все показатели суммируются. К примеру, у хирурга есть возможность прямо во время операции изучить результаты ультразвукового исследования или гистологические данные, спиральную компьютерную томографию (СКТ). Данные сведения здесь же дистанционно можно отправить коллегам в другие регионы для консультации. Как видно, интегрированная операционная является целым комплексом, позволяющим проводить операции на самом современном и качественном уровне. Речь в том числе идет и о высокотехнологичных медицинских вмешательствах. Основные преимущества интегрированной операционной заключаются в существенном уменьшении рисков для пациентов. Операции можно проводить в сжатые сроки. Время между операциями сокращается. В итоге пропускная способность операционной увеличивается. По словам спикера парламента Карелии, появление подобной операционной станет серьезным шагом в развитии детской хирургии в республике. В первую очередь это забота о здоровье подрастающего поколения. Дети смогут в кратчайшие сроки и не выезжая из своего региона получить высокотехнологичную медицинскую помощь. Элиссан Шандалович добавил, что ему импонирует оперативная реакция премьер-министра страны Михаила Владимировича Мишустина на просьбу республиканских медиков. Это свидетельствует о серьезном осознании имеющихся проблем. Данное отношение доказывает, что забота о здоровье граждан у властей в приоритете. Медицинской отрасли уделяется повышенное внимание. Происходит это как на федеральном, так и на региональном уровне.

