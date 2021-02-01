В Башкирии до 2023 года на строительство больниц потратят более 13,6 млн рублей

В Башкирии до 2023 года на строительство больниц потратят более 13,6 млн рублей

Вчера, 10:49ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии до 2023 года спроектируют и построят девять объектов здравоохранения. На эти цели планируется потратить более 13,6 миллионов рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.

Как на оперативном совещании в правительстве республики сообщил заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов, уже в 2021 году будут введены в эксплуатацию детская и взрослая поликлиники в городе Бирск. Объем финансирования составил свыше 60 миллионов рублей из бюджета республики и более 442 миллионов рублей из федеральной казны. Также будет достроена поликлиника в селе Чекмагуш. Объект будет сдан в ноябре 2021 года.

В этом году начнется строительство республиканского центра детской онкологии и гематологии при РДКБ в Уфе. Помимо этого начнут возведение детской поликлиники в городе Баймак и 61 ФАПа в районах республики.

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