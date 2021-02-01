В Башкирии до 2023 года на строительство больниц потратят более 13,6 млн рублей

Как на оперативном совещании в правительстве республики сообщил заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов, уже в 2021 году будут введены в эксплуатацию детская и взрослая поликлиники в городе Бирск. Объем финансирования составил свыше 60 миллионов рублей из бюджета республики и более 442 миллионов рублей из федеральной казны. Также будет достроена поликлиника в селе Чекмагуш. Объект будет сдан в ноябре 2021 года.