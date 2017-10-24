Уфимскому депутату грозит штраф за участие в митинге за отставку Хамитова

В Октябрьском районном суде Уфы, где рассматривалось дело о выступлении Кутлугужина на митинге за отставку Хамитова, представитель полиции предоставил две видеозаписи, якобы подтверждающие нарушение закона. На первой записи запечатлён полицейский, сообщающий всем присутствующим, что митинг не согласован и за участие в акции предусмотрена ответственность, на втором - выступление самого Кутлугужина, на видео он с помощью звукоусиливающей аппаратуры (использование которой запрещено на несогласованных акциях) рассказывает собравшимся об изменении экономической ситуации в регионе после прихода на пост главы Рустэма Хамитова.