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Уфимскому депутату грозит штраф за участие в митинге за отставку Хамитова

24 октября 2017, 11:29
В Уфе суд начал рассмотрение административного дела, возбуждённого на депутата горсовета Юнира Кутлугужина.

Вчера, 23 октября, в Уфе началось рассмотрение административных дел о участии депутата уфимского горсовета Юнира Кутлугужина в двух несанкционированных митингах, сообщает «Коммерсантъ Уфа». Митинг за «Отставку главы региона Рустэма Хамитова» и акция в защиту башкирского языка прошли в Уфе 16 и 21 сентября соответственно.

Глава башкирского рескома КПРФ стал одним из последних участников митингов, чьи дела передали в суд. Задержка связана с сомнениями главы уфимской полиции Виталия Дудко в возможности составления протокола на имеющего депутатскую неприкосновенность Кутлугужина. По информации издания, Дудко обратился за разъяснениями в прокуратуру, где после изучения законодательства пришли к выводу, что депутатский иммунитет в этом случае не имеет значения.

Депутатский иммунитет не распространяется на случаи, когда им допущены "публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом. Аналогичные нормы содержатся в Уставе Уфы", цитирует «Коммерсантъ» прокурора Уфы Владлена Михайленко.

В Октябрьском районном суде Уфы, где рассматривалось дело о выступлении Кутлугужина на митинге за отставку Хамитова, представитель полиции предоставил две видеозаписи, якобы подтверждающие нарушение закона. На первой записи запечатлён полицейский, сообщающий всем присутствующим, что митинг не согласован и за участие в акции предусмотрена ответственность, на втором - выступление самого Кутлугужина, на видео он с помощью звукоусиливающей аппаратуры (использование которой запрещено на несогласованных акциях) рассказывает собравшимся об изменении экономической ситуации в регионе после прихода на пост главы Рустэма Хамитова.

- Когда Хамитов пришёл к власти, республика не была дотационной, а сейчас нуждается в федеральных денежных средствах, - сказал 21 сентября Кутлугужин.

Часть 5 статьи 20.2 Административного кодекса (Нарушение участником митинга порядка проведения публичного мероприятия), которую вменяют депутату, предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей или общественные работы на срок до 40 часов..

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