В Башкирии уволенного фельдшера скандальной Ишимбайской ЦРБ восстановили в должности

В Башкирии уволенного фельдшера скандальной Ишимбайской ЦРБ восстановили в должности
В Башкирии уволенного фельдшера скандальной Ишимбайской ЦРБ восстановили в должности
Вчера, 11:14ПолитикаАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Фельдшера из скандально известной Ишимбайской ЦРБ, а также выплатили компенсацию. Об этом медик рассказал телеграм-канал Mash Batash

Уволенного ранее из Ишимбайской ЦРБ фельдшера Рамиля Резяпова восстановили в должности. Об этом медик рассказал телеграм-каналу Mash Batash.

Как сообщает издание, Резяпова не только восстановили в должности, но также выплатили зарплату накопившуюся за минувшие несколько месяцев, а также 25 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, об увольнении Рамиля Резяпова, а также двух его коллег стало известно в феврале прошлого года. Именно тогда на фоне объявленной сотрудниками итальянской забастовки ввиду невыносимых условий труда, а также мизерных выплат название Ишимбайской ЦРБ прогремело на всю республику.

Примечательно, что тогда для урегулирования конфликта между сотрудниками и руководством в медучрежедние прибыла специальная комиссия из Министерства здравоохранения республики. Тогда же действия медиков Ишимбаской ЦРБ жёстко раскритиковала заслуженный врач республики Римма Утяшева. По словам Утяшевой, «в медицину никогда не шли за деньгами, шли по убеждениям».

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