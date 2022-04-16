Недвижимость в Финляндии и Италии: Сколько за год заработали депутаты ГД от Башкирии

Следом за Ризваном Курбановым — депутат от партии «Единая Россия» Зариф Байгускаров с заработком в 6,02 миллиона рублей. Кроме того, у чиновника в собственности 1/477 земельного участка площадью в 42982962 квадратных метров, также на срок полномочий депутата ГД в пользовании у Байгускарова находится квартира, а в аренде земельный участок. Между тем, в собственности у несовершеннолетнего ребенка депутат ½ квартиры. В 2020 году депутат задекларировал заработок в 5,8 миллиона рублей.