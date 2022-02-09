Появилась петиция с требованием восстановить уволенных фельдшеров Ишимбайской ЦРБ

Появилась петиция с требованием восстановить уволенных фельдшеров Ишимбайской ЦРБ
Появилась петиция с требованием восстановить уволенных фельдшеров Ишимбайской ЦРБ
Сегодня, 11:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: www.change.org
Число голосов под размещенной на платформе change.org 8 февраля петицией в защиту медиков и профсоюзных активистов уже превысило 1000 и стремительно растет.

На платформе change.org требуют восстановить уволенных профсоюзных активистов – фельдшеров скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. Счетчик подписей уже перевалил за отметку в 1000 подписей. Адресована петиция министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину и главе Башкирии Радию Хабирову. Создателем петиции выступил Идэль Гумеров.

Мы, граждане города Ишимбай и Ишимбайского района, граждане Республики Башкортостан, граждане Российской Федерации, а также коллеги уволенных из Ишимбайской ЦРБ, требуем отменить совершенно дикие приказы об увольнении Рамиля Разяпова, Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой, восстановить их на рабочих местах, а также заявляем о поддержке требований медработников отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ!часть текста петиции

Напомним фельдшеров-скоропомощников и активистов профсоза медиков “Действие” Рамиля Разяпова, Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову уволили из больницы через несколько дней после старта в больнице итальянской забастовки, о которой медики предупреждали руководство еще в конце января. Едва успела начаться забастовка, все трое ее лидеров были уволены. Высокогорец и Абдрахманова по причине прогула, а Резяпов и вовсе был “уволен в связи совершением виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, действия которого дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя”. если перевести это с официального языка на русский, Резяпов выехал на вызов без дефибриллятора, который он оставил на станции заряжаться. Несмотря на то, что он все равно взял на вызов другой портативный аппарат и был готов объяснить свои действия он был уволен.

Об увольнении Абдрахмановой и Высокогорец жестко и можно сказать с разоблачением вчера, 8 февраля выступил Андрей Коновал из профсоюза “Действие”. Также в поддержку уволенных активистов выступили их коллеги врачи Ишимбайской ЦРБ, они пригрозили коллективным увольнением, если лидеров профсоюзного движения в больнице не восстановят на рабочих местах.

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