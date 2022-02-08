Профсоюз «Действие» заявил о подделке графика работы уволенного фельдшера из Башкирии

Профсоюз медиков «Действие» также заявил, что письмо от главврача ЦРБ уволенной фельдшеру Высокогорец направили только вечером 4 февраля, однако само письмо женщина получила 8 февраля.

На странице профсоюза медиков «Действие» в социальной сети появилось сообщение о том, что уволенная на выходных из Ишимбайской ЦРБ Вера Высокогорец только сегодня, 8 февраля получила письмо от главврача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина. Напомним, 6 февраля стало известно об увольнении трех фельдшеров Ишимбайской ЦРБ и по совместительству лидеров отделения профсоюза «Действие» в больнице. По данным минздрава Башкирии, из отделения скорой помощи Центральной районной больницы Ишимбая было уволено трое сотрудников, все они были уволены «в связи с нарушением служебных обязанностей». Причина увольнения двоих медработников прозвучала еще четче — в ведомстве заявили, что они прогуляли работу. Одной из «прогульщиц» и стала Вера Выскогорец. В профсоюзе обратились к данным электронного сервиса Почты России, посредством которой Валерий Шапочкин и направил фельдшерам график, в соответствии с которым фельдшеры должны были выйти на работу в выходной день. По данным Почты России заветное письмо о том, что Высокогорец должна выйти на работу 5 февраля в 9 часов утра главврач направил 4 февраля направил после 20 часов. Но этот факт не стал сюрпризом для профсоюза. Удивило их другое. Как сообщает Андрей Коновал в конверте полученном Верой Высокогорец не оказалось приказа, а находилось лишь уведомление, что в соответствии с графиком работы ОСМП, утвержденным 4 февраля, Высокогорец привлекается к работе 5 февраля с 9:00. При таком раскладе главврач Шапочкин мог рассчитывать только на одно - что уведомление дойдёт до фельдшера существенно позже, чем начнётся смена, на которую ее привлекают. А значит можно уволить ее (как и ее коллегу Альбину Абдрахманову) за прогул. Андрей Коновал Однако разоблачение профсоюза не столь очевидно, как может показаться на первый взгляд. По мнению профсоюза в такой ситуации уволить работника за прогул нельзя. Даже если отрешиться от бреда с посылкой уведомления Почтой России, согласно Трудовому кодексу, график рабочих смен утверждается и доводится до работников не позднее чем за месяц. Одностороннее изменение графика без согласия работника недопустимо. Ни о каком утвержденном 4 феврале новом графике в ОСМП никто не знает. На стене там висел график, подписанный работникам, который вдруг в субботу исчез (но видеофиксация его имеется). В том графике ни у Альбины, ни у Веры рабочих смен не стояло. Андрей Коновал Сообщили в профсоюзе и о том, что если работодатель придумал какой-то «дополнительный график» для привлеченных к работе в выходной день сотрудников, главврач должен был, в соответствии со ст. 113 ТК РФ, предварительно получить письменное согласия работника на работу в выходной день. Поэтому хитроумный план позвонить фельдшерам и бросить трубку вечером 4 февраля тоже не работает. По телефону письменного согласия не получишь. В общем, более глупого плана создать видимость законного основания для увольнения работников, я ещё не встречал. Восстановим!Андрей Коновал Напомним, еще в конце января медики Ишимбайской ЦРБ заранее предупредили руководство больницы о том, что с 4 февраля они начнут итальянскую забастовку, которая подразумевает под собой работу в строгом соответствии с должностными инструкциями. Так представители профсоюза рассчитывали на внимание руководства и властей, однако диалога не вышло и уже через два дня после начала забастовки все трое лидеров в ЦРБ Рамиль Резяпов, Альбина Абдрахманова и Вера Высокогорец были уволены по разным и весьма странным причинам. Отметим и то, что сегодня, 8 февраля фельдшеры и водители Ишимбайской больницы записали коллективное видеообращение. В обращении работники ЦРБ требуют, чтобы руководство восстановило трех вышеуказанных сотрудников, которые, по их словам, были незаконно уволены. В случае, если этого не произойдет, работники скорой готовы коллективно подать заявления на увольнение. Mkset пристально следит за развитием событий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter