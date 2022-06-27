В Уфе ищут сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить товары с распродажи

Напомним, об уходе мебельной компании с российского рынка стало известно несколькими днями ранее. Тогда же стало известно, что IKEA проведёт онлайн-распродажу 5 июля, однако до этого приобрести мебель и товары для дома смогут сотрудники магазинов. По мнению пользователей, после того, как товары приобретут сотрудники магазина, на сайте ничего не останется для рядовых покупателей.