Ночные покупатели и погрузка в темноте: как уфимка смогла заказать товар в IKEA в Уфе

Как уже всем известно, в настоящее время сайт ставит покупателей в очередь. Как только она подходит, у вас появляется возможность оформить и оплатить товар. Это самый сложный этап, непонятно от чего зависящий. Обновлять страницу при этом нельзя, потому что в таком случае вас отбрасывает в конец очереди. Однако даже если не перезагружать сайт, проблемы с «вылетом» все равно происходят — в том числе на этапе оплаты, когда, казалось бы, все сложности уже позади.