Радий Хабиров затруднился назвать пять лучших мест для отдыха в Башкирии

Сегодня идёт третий день форума «Международная неделя бизнеса». В рамках проекта прошла встреча, на которой обсудили перспективы развития туризма в Башкирии.

Главу республики Радия Хабиров попросили назвать три-пять мест в Башкирии, где можно отдохнуть. Однако он не смог их перечислить, сославшись на то, что не является специалистом по туристическому и санаторному отдыху. Вместо этого он перечислил свои любимые места, не относящиеся в туризму. Условно говоря, моя родная деревня. За околицей мне нравится речка, я там люблю время проводить, поделился Радий Хабиров. Он также уточнил, что всегда уклоняется от подобных ответов, так как в Башкирии всего 44 санатория и каждый руководитель считает, что именно его лучший, а республика «поддерживает в этой вере». По словам Радия Хабирова, в Башкирии очень много хороший для отдыха мест.

