Радий Хабиров затруднился назвать пять лучших мест для отдыха в Башкирии

Он также уточнил, что всегда уклоняется от подобных ответов, так как в Башкирии всего 44 санатория и каждый руководитель считает, что именно его лучший, а республика «поддерживает в этой вере». По словам Радия Хабирова, в Башкирии очень много хороший для отдыха мест.