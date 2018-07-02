Путин наградил сенатора от Башкирии Лилию Гумерову орденом за заслуги

Сегодня, 2 июля, стало известно, что сенатор от Башкирии Лилия Гумерова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Информация об этом опубликована на портале правовой информации.

Сегодня после этого известия все сразу вспомнили стихотворение, прочитанное Лилией Гумеровой в конце апреля во время встречи Владимира Путина с выпускниками программы кадрового управленческого резерва. Этот поступок сразу выделил ее из рядов других «резервистов», а также стал поводом для множества публикаций в СМИ.