Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом
Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом
Вчера, 16:29Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: Mkset.ru
Сегодня, 18 июля, пресс-служба минздрава Башкирии опубликовала информацию о состоянии пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По данным ведомства, в стационарах сейчас проходят лечение 606 человек с подтвержденным ковидом, из них 60 человек находятся в тяжелом состоянии, а восемь – подключены к аппаратам ИВЛ. Накануне, было известно о 58 госпитализированных и 8 пациентах, подключенных к ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 1 990 человек с ковидом, которые, как правило, переносят заболевание в легкой форме либо бессимптомно.

Были выписаны за сутки 118 человек, победивших ковид.

Стало также известно о пяти новых случаях смерти пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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