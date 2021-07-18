Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

По данным ведомства, в стационарах сейчас проходят лечение 606 человек с подтвержденным ковидом, из них 60 человек находятся в тяжелом состоянии, а восемь – подключены к аппаратам ИВЛ. Накануне, было известно о 58 госпитализированных и 8 пациентах, подключенных к ИВЛ.