В Башкирии растет число заболевших коронавирусом

Данные по заболевшим сегодня, 15 июля опубликовал Оперштаб республики.
Всего на сегодняшний день вакцинировались от коронавируса: I компонентом — 779 588 человек, II компонентом — 460 048 человек.
Общее число инфицированных в республике за все время пандемии составляет 44 242 человека.
За прошедшие сутки выздоровел 191 человек.
Еще пять человек скончались от последствий перенесенной инфекции.
Накануне республика перешагнула отметку в 44 тысячи человек по заболевшим коронавирусом. В ходе оперативного совещания в мэрии города, стали известны данные о том, что 66% сотрудников завода-производителя вакцины не привились от коронавируса.