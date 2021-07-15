В Башкирии растет число заболевших коронавирусом

В Башкирии растет число заболевших коронавирусом
В Башкирии растет число заболевших коронавирусом
Вчера, 12:14Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки заболел еще 231 человек.

Данные по заболевшим сегодня, 15 июля опубликовал Оперштаб республики.

Всего на сегодняшний день вакцинировались от коронавируса: I компонентом — 779 588 человек, II компонентом — 460 048 человек.

Общее число инфицированных в республике за все время пандемии составляет 44 242 человека.

За прошедшие сутки выздоровел 191 человек.

Еще пять человек скончались от последствий перенесенной инфекции.

Накануне республика перешагнула отметку в 44 тысячи человек по заболевшим коронавирусом. В ходе оперативного совещания в мэрии города, стали известны данные о том, что 66% сотрудников завода-производителя вакцины не привились от коронавируса.

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