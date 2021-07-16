Дачники Уфы смогут сделать прививку от коронавируса, не покидая своих участков

Мобильный пункт начал свой старт с Дёмского кордона, где находится 20 садовых некоммерческих товариществ.
Сегодня, 16 июля, он переместится территории СНТ № 10 «Пчёлка», Орджоникидзевского района. Получить прививку сможет каждый желающий с 17.00 до 20.00 часов.
Завтра, 17 июля пункт переместится ко входу СНТ № 3 «Трест БНЗС». Там он начнёт функционировать с 12.00 до 20.00 часов.
Для того чтобы сделать прививку, достаточно при себе иметь паспорт, вакцинировать будут всех, независимо от места жительства.
С 18 июля мобильный пункт будет находиться по адресу Олега Кошевого, 38. И принимать желающих с 10.00 до 20.00 часов.