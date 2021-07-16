Дачники Уфы смогут сделать прививку от коронавируса, не покидая своих участков

Дачники Уфы смогут сделать прививку от коронавируса, не покидая своих участков
Дачники Уфы смогут сделать прививку от коронавируса, не покидая своих участков
Вчера, 09:04ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Мобильный пункт вакцинации будет курсировать по садовым товариществам до 17 июля.

Мобильный пункт начал свой старт с Дёмского кордона, где находится 20 садовых некоммерческих товариществ.

Сегодня, 16 июля, он переместится территории СНТ № 10 «Пчёлка», Орджоникидзевского района. Получить прививку сможет каждый желающий с 17.00 до 20.00 часов.

Завтра, 17 июля пункт переместится ко входу СНТ № 3 «Трест БНЗС». Там он начнёт функционировать с 12.00 до 20.00 часов.

Для того чтобы сделать прививку, достаточно при себе иметь паспорт, вакцинировать будут всех, независимо от места жительства.

С 18 июля мобильный пункт будет находиться по адресу Олега Кошевого, 38. И принимать желающих с 10.00 до 20.00 часов.

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