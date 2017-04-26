Компания депутата Андрея Носкова вернет мэрии Уфы 52 миллиона

Напомним, что администрация Уфы направила 11 исков к 10 строительным компаниям города. Таким образом, мэрия пытается вернуть около одного миллиарда рублей, которые были выделены в 2008-2015 году на снос и расселение ветхого жилого фонда. Башкирский следком возбудил уголовное дело по подозрению чиновников Уфы в превышении должностных полномочий. В ведомстве считают, что эти деньги были выделены незаконно, ведь по договору застройщики должны были расселять аварийное жилье за свой счет.