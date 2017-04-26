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Posted 26 апреля 2017, 07:29

Published 26 апреля 2017, 07:29

Modified 17 октября 2022, 18:56

Updated 17 октября 2022, 18:56

Компания депутата Андрея Носкова вернет мэрии Уфы 52 миллиона

26 апреля 2017, 07:29
Эти деньги компания получила на снос и расселение ветхого жилья.

Арбитражный суд Башкирии вынес решение по первому из 11 резонансных исков уфимской мэрии к уфимским застройщикам, которым в 2008-2015 году были выделены средства на снос и расселение ветхого жилья. Об этом сегодня сообщила газета «Коммерсантъ-Башкортостан».

По данным издания, спор между администрацией и компанией депутата Горсовета Уфы Андрея Носкова «Стройинвест» завершился подписанием мирового соглашения. Стороны пришли к договоренности, что компания до августа 2019 года компенсирует бюджету 51,7 млн руб. Мировое соглашение обязывает компанию ежемесячно выплачивать мэрии по 2,15 млн руб. Первый транш должен поступить до 1 сентября этого года. Проценты за пользование чужими денежными средствами компания выплачивать не будет.

На эти деньги мэрия в 2011-2013 годах выкупила и расселила квартиры в 17 домах в квартале улиц Зенцова-Красина-Аксакова-Чернышевского. Этот участок в 2011 году был передан «Стройинвесту».

Суд также удовлетворил встречный иск «Стройинвеста», в котором компания просит продлить ей сроки договора развития данной территории с 6 до 9 лет.

Напомним, что администрация Уфы направила 11 исков к 10 строительным компаниям города. Таким образом, мэрия пытается вернуть около одного миллиарда рублей, которые были выделены в 2008-2015 году на снос и расселение ветхого жилого фонда. Башкирский следком возбудил уголовное дело по подозрению чиновников Уфы в превышении должностных полномочий. В ведомстве считают, что эти деньги были выделены незаконно, ведь по договору застройщики должны были расселять аварийное жилье за свой счет.

Мэрия также направляла иски к другой компании Андрея Носкова — Строительному управлению №1 ПСК-6, к «Агидель-стройинвесту», «Строймонтажу», Управлению комплексной застройки №3 ОАО КПД, «СТ-девелоперу», «Башстройнуру», «Уралэнергосервису» и другим.

Решения по другим искам пока не вынесены.

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#Город#Новости#Уфа#Арбитражный суд Башкирии
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