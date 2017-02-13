В Башкирии муниципальный депутат осуждена за мошенничество

Благовещенский районный суд признал 45-летнюю Марину Степину виновной в мошенничестве. Как ранее сообщали в прокуратуре региона, Степина будучи директором школы, а по совместительству депутатом одного из сельсоветов района, устроила на работу в школу свою дочь, однако последняя на работу не приходила, а зарплату за неё получала заботливая мать. Помимо липового трудоустройства, директриса выписывала учителям премии, а часть выданных денег требовала обратно. Несмотря на уголовное дело, в ходе которого Степанова полностью признала свою вину, она продолжает работать в системе образования, но теперь учителем младших классов.