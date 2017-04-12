В Башкирии депутат посетил мировых судей, а те разбежались

На днях депутат башкирского парламента Ильгам Галин посетил мировых судей в Нефтекамске в помещении на ул.Победы, 10-б. Впечатлениями от визита в здание, где располагаются представители третьей власти, он поделился на своей странице в соцсети Вконтакте.
- Впечатление удручающее, - сообщил Ильгам Галин. - Здание изначально строилось под мастерские училища и поэтому холодное. Сотрудники ведомства стараются подручными средствами утеплять его. Сыпется штукатурка и подтекает крыша. Разбитые полы и трещины на стенах. Туалеты не соответствуют никаким современным требованиям.
Кроме перечисленного в этом же здании располагается эксплуатационный участок №3 ООО «УЖХ» с пилорамой и сварочным постом, работу которых также испытывают на себе сотрудники ведомства.
- Уверен, в таких невыносимых условиях совершенно не хочется работать и тем более вершить объективное правосудие, - пришел к выводу депутат. - Люди имеют полное право на достойные и современные условия труда, к тому же связанные с такой щепетильной деятельностью, от которой зависят судьбы людей. Ильгам Галин поделился фотографиями, сделанными на месте.
- Сами судьи боятся об этом говорить, - рассказал Медиакорсети Ильгам Галин. - Я хотел кого-то попросить прокомментировать ситуацию. Когда зашел в коридор, он был полный. Пока ходил, осматривал всё, все куда-то исчезли. Но это вопиющий случай, по крайней мере для Нефтекамска.
По словам депутата, еще при главе города Громове в Нефтекамск приезжала представительная комиссия, чтобы решить эту проблему, искали более подходящее помещение, другим вариантом был ремонт. Но с той поры ситуация не изменилась. Мировые судьи как работали на втором этаже бывшего ЖЭУ, так и работают.
Городская власть попыталась решить проблему, подписав в ноябре 2012 года соглашение с ООО "БНПС-Инвест" о намерениях заключить договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность помещения в 1000 кв м по адресу ул. Нефтяников, 3. Тогда главой города был Илюс Гарифуллин. Но намерение в жизнь воплотить не удалось - договор так и не был подписан, и новое помещение для мировых судей тоже не нашлось.
Как пояснили Медиакорсети в Управлении РБ по организации деятельности мировых судей, судебная тяжба по этому незаключенному договору тянется до сих пор. Власти Нефтекамска обратились в арбитражный суд с требованием обязать "БНПС-Инвест" заключить договор и передать помещение городу, а ответчик по делу выдвинул встречный иск - о расторжении соглашения о намерении заключить договор. Очередное заседание по этому делу назначено на 15 мая.
Вот и выходит, что обещанного в Башкирии уже не три года ждут, а куда больше.