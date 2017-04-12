В Башкирии депутат посетил мировых судей, а те разбежались

Городская власть попыталась решить проблему, подписав в ноябре 2012 года соглашение с ООО "БНПС-Инвест" о намерениях заключить договор о безвозмездной передаче в муниципальную собственность помещения в 1000 кв м по адресу ул. Нефтяников, 3. Тогда главой города был Илюс Гарифуллин. Но намерение в жизнь воплотить не удалось - договор так и не был подписан, и новое помещение для мировых судей тоже не нашлось.