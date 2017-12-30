Рейс Уфа-Стамбул отменен из-за тумана

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Теперь пассажиры отправятся в Турцию вечерним рейсом.
Самолёт авиакомпании Turkish Airlines из-за погодных условий не прилетел из Турции, сообщает «БСТ». Об отмене рейса Уфа-Стамбул 30 декабря пассажиры узнали только в аэропорту.
Утренний рейс, который должен был состояться в 8:25, перенесен на 17:45. Некоторые пассажиры купили новые билеты, чтобы встретить Новый Год так, как было запланировано. Десять пассажиров потратили 190 тысяч рублей, чтобы добраться в Стамбул с пересадкой в Риге. Поскольку рейс Турецких авиалиний всё же состоится, новые билеты граждане надеются вернуть.
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