Рейс Уфа-Стамбул отменен из-за тумана

Теперь пассажиры отправятся в Турцию вечерним рейсом.

Утренний рейс, который должен был состояться в 8:25, перенесен на 17:45. Некоторые пассажиры купили новые билеты, чтобы встретить Новый Год так, как было запланировано. Десять пассажиров потратили 190 тысяч рублей, чтобы добраться в Стамбул с пересадкой в Риге. Поскольку рейс Турецких авиалиний всё же состоится, новые билеты граждане надеются вернуть.