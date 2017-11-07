Из Уфы появился прямой рейс в Архангельск

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Вылеты будут осуществляться по субботам.
Авиакомпания «Комиавивтранс» запустила регулярные рейсы из Уфы в Архангельск, сообщает Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 145 по субботам. Стоимость билета в один конец – около 5 тыс. руб.
Раньше жители Уфы летели в этот город с пересадкой в Москве.
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