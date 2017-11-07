Из Уфы появился прямой рейс в Архангельск

Вылеты будут осуществляться по субботам.

Авиакомпания «Комиавивтранс» запустила регулярные рейсы из Уфы в Архангельск, сообщает Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 145 по субботам. Стоимость билета в один конец – около 5 тыс. руб.