Серийный убийца из Новоуральска пойдет под суд за убийство девушки из Башкирии

Следствие установило, что днем 12 мая 2001 года мужчина ехал на своем авто «ВАЗ-21051» через село Месягутово Дуванского района. Тогда он и заметил девушку около местного автовокзала и предложил подвезти её. Потерпевшая согласилась. После Петров вывез её в лесополосу, где под угрозой зарезать, изнасиловал и задушил. Затем он нанес несколько ножевых ранений, привязал тело буксировочным тросом к машине и вывез в глубь леса.