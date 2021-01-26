Серийный убийца из Новоуральска пойдет под суд за убийство девушки из Башкирии

Серийный убийца из Новоуральска пойдет под суд за убийство девушки из Башкирии

Вчера, 14:13ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Следком Башкирии
Серийный убийца из Новоуральска Свердловской области Евгений Петров предстанет перед судом в Башкирии за изнасилование и убийство местной девушки, совершенном в 2001 году.

Как сообщает пресс-служба Следкома по РБ, в мае 2001 году стало известно об исчезновении 16-летней жительница Дуванского района. В сентябре этого же года ее тело обнаружили в лесу в нескольких километрах от села Улькунды Дуванского района. Тогда установить обвиняемого не удалось.

В 2020 году работу над делом возобновили — вновь были допрошены свидетели и родственники погибшей, изучены материалы. Тогда следователи связали это убийство с аналогичной серией убийств, сопряженных с изнасилованием и двух покушений, которые произошли в Свердловской области с 1998 по 2003 годы. В 2005 году Петрова приговорили к пожизненному заключению за совершенные преступления.

При этом, как отмечают в ведомстве, способ совершения преступления, личность жертв и почерк преступника имел много общего с убийством девушки из Башкирии. Кроме того, место преступления находилось недалеко от места жительства убийцы.

Следствие установило, что днем 12 мая 2001 года мужчина ехал на своем авто «ВАЗ-21051» через село Месягутово Дуванского района. Тогда он и заметил девушку около местного автовокзала и предложил подвезти её. Потерпевшая согласилась. После Петров вывез её в лесополосу, где под угрозой зарезать, изнасиловал и задушил. Затем он нанес несколько ножевых ранений, привязал тело буксировочным тросом к машине и вывез в глубь леса.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено прокурором. После суд рассмотрит дело по существу.

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