Серийному убийце из Новоуральска предъявлено обвинение в убийстве девушки из Башкирии

Как пояснили в СК, в 2005 году мужчина отправился на пожизненное заключение в тюрьму за целую серию убийств в Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. При этом, как отмечают правоохранители, способ убийства, личности жертв и почерк преступника имели общее с убийством в Месягутово. Позже в ходе допроса обвиняемый сознался в убийстве девушки из Башкирии. Сейчас на время следствия обвиняемый находится в СИЗО в Уфе.