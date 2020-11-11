Серийному убийце из Новоуральска предъявлено обвинение в убийстве девушки из Башкирии

Серийному убийце из Новоуральска предъявлено обвинение в убийстве девушки из Башкирии

Вчера, 17:28ПроисшествияВалерия ПанаеваPhoto: архив СК по РБ
Следователи республиканского СК поделились подробностями.

Следователи СК Башкирии предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием, 45-летнему жителю города Новоуральска Свердловской области Евгению Петрову.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета республики, установить личность обвиняемого следователям удалось лишь через 19 лет после совершения преступления.

Тогда, в мае 2001 года, в полицию сообщили об исчезновении 16-летней жительницы Дуванского района. 7 сентября 2001 года тело девушки было найдено в лесу в нескольких километрах от села Улькунды Дуванского района, куда погибшая и собиралась в злополучный день.

По версии следствия, днем 12 мая 2001 года Петров ехал на своем автомобиле «ВАЗ-21051» через село Месягутово Дуванского района. Около местного автовокзала мужчина заметил молодую девушку и предложил подвезти ее. 16-летняя сельчанка согласилась. Затем обвиняемый вывез ее в лесополосу, где, угрожая ножом, изнасиловал ее и задушил. Вскоре мужчина зарезал бездыханную девушку, а затем привязал тело буксировочным тросом к своему автомобилю и вывез вглубь леса, где оставил его и скрылся.

Как пояснили в СК, в 2005 году мужчина отправился на пожизненное заключение в тюрьму за целую серию убийств в Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. При этом, как отмечают правоохранители, способ убийства, личности жертв и почерк преступника имели общее с убийством в Месягутово. Позже в ходе допроса обвиняемый сознался в убийстве девушки из Башкирии. Сейчас на время следствия обвиняемый находится в СИЗО в Уфе.

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