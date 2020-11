Три жителя Башкирии утонули, запертые в легковой машине

Сегодня ранним утром, 25 ноября, в Ермекеевском районе вблизи населенного пункта Тарказы произошла смертельная авария. На место в срочном порядке выехали спасатели МЧС Башкирии.

Известно, что в отечественной легковушке находилось четыре человека. Водитель ехал по дороге «Тарказы – Новотроевка», но не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и угодил прямо в реку Ик. Из всех чудом выжил лишь один человек – 23-летний мужчина. Спасатели при помощи крана достали автомобиль из реки и вытащили оттуда три тела – двое мужчин 25 и 42 лет и 34-летняя женщина. Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД Башкирии. — По одной из версий, 25-летний местный житель, двигаясь по просёлочной дороге за рулём ВАЗ-2109, перед мостом совершил наезд на дорожное ограждение и опрокинулся в реку, — сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter