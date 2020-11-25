Три жителя Башкирии утонули, запертые в легковой машине

Известно, что в отечественной легковушке находилось четыре человека. Водитель ехал по дороге «Тарказы – Новотроевка», но не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и угодил прямо в реку Ик. Из всех чудом выжил лишь один человек – 23-летний мужчина.