Три жителя Башкирии утонули, запертые в легковой машине

Три жителя Башкирии утонули, запертые в легковой машине

Вчера, 09:55ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: МЧС по РБ
Сегодня ранним утром, 25 ноября, в Ермекеевском районе вблизи населенного пункта Тарказы произошла смертельная авария. На место в срочном порядке выехали спасатели МЧС Башкирии.

Известно, что в отечественной легковушке находилось четыре человека. Водитель ехал по дороге «Тарказы – Новотроевка», но не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и угодил прямо в реку Ик. Из всех чудом выжил лишь один человек – 23-летний мужчина.

Спасатели при помощи крана достали автомобиль из реки и вытащили оттуда три тела – двое мужчин 25 и 42 лет и 34-летняя женщина. Причину ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД Башкирии.

— По одной из версий, 25-летний местный житель, двигаясь по просёлочной дороге за рулём ВАЗ-2109, перед мостом совершил наезд на дорожное ограждение и опрокинулся в реку, — сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

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