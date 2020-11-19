Авария с грузовиком и микроавтобусом в Ленинградской области обернулась гибелью людей

Авария с грузовиком и микроавтобусом в Ленинградской области обернулась гибелью людей

Вчера, 21:21ОбществоPhoto: pixabay.com
В Ленинградской области при столкновении грузовика с микроавтобусом два человека погибли и один получил тяжелые травмы.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, смертельная авария произошла 18 ноября в Кировском районе. Утром На 65 километре Мурманского шоссе столкнулись тяжелый грузовик и микроавтобус «Рено».

В результате аварии 22-летний водитель микроавтобуса и его 37-летняя пассажирка получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались на месте ДТП. Еще одного пассажира в возрасте 21 года доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас по факту ДТП идет проверка. Изучаются все обстоятельства аварии.

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