Авария с грузовиком и микроавтобусом в Ленинградской области обернулась гибелью людей

В Ленинградской области при столкновении грузовика с микроавтобусом два человека погибли и один получил тяжелые травмы.

Как сообщает newia.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, смертельная авария произошла 18 ноября в Кировском районе. Утром На 65 километре Мурманского шоссе столкнулись тяжелый грузовик и микроавтобус «Рено». В результате аварии 22-летний водитель микроавтобуса и его 37-летняя пассажирка получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались на месте ДТП. Еще одного пассажира в возрасте 21 года доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Водитель грузовика не пострадал. Сейчас по факту ДТП идет проверка. Изучаются все обстоятельства аварии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter