Авария с грузовиком и микроавтобусом в Ленинградской области обернулась гибелью людей

В результате аварии 22-летний водитель микроавтобуса и его 37-летняя пассажирка получили травмы, не совместимые с жизнью и скончались на месте ДТП. Еще одного пассажира в возрасте 21 года доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Водитель грузовика не пострадал.