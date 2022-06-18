Житель Агидели на глазах у детей чуть не убил жену из-за ревности

Житель Агидели 55 лет заревновал супруг из-за того, что обнаружил неизвестный номер в телефоне своей супруги. В итоге разразился скандал, в ходе которого мужчина начал стрелять из пневматического пистолета по посуде. Когда женщина стала собирать осколки, то он выстрелил и в нее.