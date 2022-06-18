Житель Агидели на глазах у детей чуть не убил жену из-за ревности

Житель Агидели на глазах у детей чуть не убил жену из-за ревности
Житель Агидели на глазах у детей чуть не убил жену из-за ревности
Вчера, 14:12ПроисшествияАндрей КоролевФото: 1MI
Один из детей убежал к соседям, которые и вызвали полицию.

Житель Агидели 55 лет заревновал супруг из-за того, что обнаружил неизвестный номер в телефоне своей супруги. В итоге разразился скандал, в ходе которого мужчина начал стрелять из пневматического пистолета по посуде. Когда женщина стала собирать осколки, то он выстрелил и в нее.

Как уточняет дознаватель группы дознания капитан полиции Светлана Ахмадиярова в сообщении «Огней Агидели», все это происходило в присутствии несовершеннолетних детей — один из них испугался и побежал к соседям, которые и вызвали полицию.

В результате конфликта женщина была ранена в ногу. Было возбуждено два уголовных дела: по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, на этой неделе специально для Mkset журналистка Дарья Кучеренко изучила судебные дела о домашнем насилии и поговорила с женщинами, которым удалось спастись от абьюзеров.

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