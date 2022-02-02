Жертва домашнего насилия из Башкирии стала участницей «Давай поженимся»

Участницей программы «Давай поженимся» стала 32-летняя уроженка Башкирии Нефтекамска Эльза. Девушка рассказала в том, что ее экс-супруг угрожал ей ножом за найденные в вещах сигареты.

Как пишет »КП-Уфа», Эльза рассказала ведущей шоу Ларисе Гузеевой, что бывший муж приставил нож к ее горлу после того, как нашел у нее сигареты. А в декретном отпуске ей приходилось искать деньги, чтобы оплатить часть суммы за арендованную ими квартиру. Женщина также призналась, что у нее есть большой долг по алиментам и скверный характер. По ее словам, ей не нужен очень красивый и обеспеченный мужчина, а просто романтичный, непривередливый к еде подкаблучник, готовый вместе с ней иногда впадать в детство. По словам Эльзы, сейчас она нигде не работает, в мечтах — окончить курсы массажа. Однако пару на программе она так и не нашла. По словам мужчины, которого она выбрала, он не ответил взаимностью потому, чтоу них разные ценности.

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