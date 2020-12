В Башкирии с сегодняшнего дня начала работать горячая линия для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Отвечать на звонки будут профессиональные психологи центра «Семья», а также специалисты кризисного центра «Муххабат».

В сообщении сказано, что звонки принимаются бесплатно с 11 утра до 14:00 часов. При этом специалисты гарантируют полную анонимность. Специалисты помогут разобраться в признаках и видах домашнего насилия, объяснят женщинам, как правильно защищаться при проявлении агрессии в семье. Окажут психологическую помощь и расскажут, как помочь родственникам, которые страдают от домашнего насилия. Звонки принимаются по номеру 8-800-347-5000.

