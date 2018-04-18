ЧП в Стерлитамаке: Больше всех пострадала учительница

Сегодня, 18 апреля, исполняющий обязанности главного врача городской больницы №1 города Стерлитамака Фанур Ганиев рассказал журналистам о самочувствии участников происшедшей в школе трагедии, которые были доставлены в больницу сегодня утром с колото-резаными ранениями.

- Мы получили сегодня утром сообщение о том, что по линии «скорой помощи» к нам могут поступить несколько пациентов с колото-резаными и предположительно термическими травмами. После обследования у них были диагностированы колото-резаные раны, термических ожогов не оказалось. Всю информацию передали через Центр медицины катастроф в Москву. К нам прибыла также бригада врачей из Республиканской детской клинической больницы из Уфы, - рассказал Фанур Ганиев.

По его словам, у всех четырех пациентов – самого школьника, устроившего ЧП, учительницы и двух девочек – сейчас состояние средней тяжести. Травмы, к счастью, у всех четверых оказались не очень серьезными.

- Больше всех пострадала учительница, ей были нанесены многочисленные колото-резаные ранения канцелярским ножом, но при этом пострадали только мягкие ткани, жизненно важные органы не задеты, - уточнил Фанур Ганиев. – Что касается молодого школьника, который подозревается в совершении этих деяний, у него также есть ножевые ранения. При этом к палате, в которой он находится, приставлена круглосуточная охрана.

По мнению медиков, предположительно все четверо раненых пробудут в стационаре одну или полторы недели.

Мы следим за развитием событий.